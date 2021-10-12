أعلن أمير خان متقي وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة التي أعلنتها حركة طالبان، أن حكومته تريد علاقات خاصة مع دول الخليج.



وقال متقي في مؤتمر صحافي، إن وفدا من طالبان سيجري اليوم في الدوحة مفاوضات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وأكد بالقول«نحن نعقد اجتماعات إيجابية مع ممثلين عن دول أخرى». كما أعرب عن رفض حكومته للإملاءات الدولية على أفغانستان، وعن أمله بأن يتمخض الاجتماع الذي عقد في الدوحة مع وفد أميركي عن نتائج إيجابية. وقد وصفت الولايات المتحدة تلك المحادثات المباشرة بأنها كانت «صريحة واحترافية».



في سياق متصل، أكد متقي ان حكومة طالبان الجديدة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله مسلحو تنظيم «داعش»، الذين شنوا سلسلة هجمات دامية في الأسابيع القليلة الماضية.



وأضاف متقي أن عدم الاستقرار في أفغانستان



لا يصب في مصلحة أحد، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون، مؤكدا أن أفغانستان لن تكون قاعدة لشن هجمات على دول أخرى.