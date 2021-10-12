يأمل منتخب الدنمارك في أن يحجز بطاقته إلى نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم وذلك حين يستقبل اليوم النمسا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية، في حين تسعى انجلترا لتعزيز صدارتها والمضي قدما إلى العرس الكروي عندما تستضيف المجر ضمن المجموعة التاسعة.



ستكون الدنمارك التي تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة مع 7 انتصارات كاملة، على موعد مع التأهل المباشر في حال تمكنت من الفوز في عقر دارها على ملعب «باركن ستاديوم» على رابع المجموعة برصيد 10 نقاط، أو في حال تعادلها وعدم فوز اسكتلندا على جزر فارو، أو خسارة اسكتلندا.

وتتقدم الدنمارك قبل لقاء الثلاثاء بفارق 7 نقاط عن وصيفتها اسكتلندا التي تحل ضيفة على جزر فارو الخامسة (4 نقاط)، في مباراة سهلة على الورق.



وفي المجموعة التاسعة، تستضيف انجلترا المتصدرة مع 19 نقطة المجر الرابعة (10 نقاط)، في حين تلعب ألبانيا الثانية (15) أمام پولندا الثالثة (14) في مواجهة نارية.



ويعود منتخب «الأسود الثلاثة» للمرة الثانية إلى ملعب ويمبلي على أمل الظهور بصورة كاسحة كما فعل خلال مباراة الفوز على أرض أندورا بخماسية نظيفة السبت الماضي، في حين خسرت المجر أمام ألبانيا بنتيجة 1-0.



ويتسلح منتخب انجلترا بسلسلة من 12 فوزا متتاليا على أرضه في تصفيات كأس العالم، في المقابل، تبدو مهمة المنتخب المجري الساعي للتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الاولى منذ عام 1986، شبه مستحيلة حيث إن فوزه على أندورا 2-1 في 9 سبتمبر الماضي كان الأول له في مبارياته الثماني الاخيرة في مختلف المسابقات.



وفي المجموعة الأولى، تستقبل البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو منتخب لوكسمبورغ، ويتأخر منتخب «سيليساو» مع 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن صربيا المتصدرة، ولكن مع مباراة أكثر للأخيرة، حيث تسعى بدورها لتعزيز صدارتها عندما تواجه على ملعبها أذربيجان متذيلة الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل وخمس هزائم.



وفي المجموعة الثانية، ستكون السويد أمام فرصة انتزاع الصدارة من اسبانيا عندما تستقبل اليونان.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة، متأخرا بفارق نقطة عن «لا روخا» الذي خاض مباراة أكثر، في حين تقبع اليونان في المركز الثالث مع 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تواجه كوسوفو الرابعة (4 نقاط) ضيفتها جورجيا متذيلة الترتيب بنقطة.