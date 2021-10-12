انتقد تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) بسبب جدول المباريات المزدحم قائلا إنه يأتي على حساب صحة وسلامة اللاعبين.



وهاجم كورتوا زيادة عدد البطولات بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، قائلا إن هذه المباراة أقيمت لجني الأموال فقط.



وقال كورتوا: «لسنا روبوتات، أصبحنا نخوض المزيد من المباريات بدون راحة ولا أحد يكترث بصحتنا، متى سنحصل على راحة؟ أعتقد أنه لن يحدث أبدا»، مضيفا: العام المقبل سنشهد بطولة لكأس العالم في نوفمبر وربما نواصل اللعب حتى وقت متأخر من يونيو، وسوف سنتعرض لإصابات.