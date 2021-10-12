سيتواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا مع البريطاني أندي موراي في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز للتنس، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، وذلك بعد فوزهما الصعب على الأميركي جنسون بروكسبي والإسباني كارلوس ألكاراس تواليا.



واحتاج كل من اللاعبين الى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الثالث، ففاز زفيريف الذي أعفي من الدور الأول، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-1 فيما فاز موراي بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2.



ولم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا صعوبة في الخروج فائزا من اختباره الأول والتأهل إلى الدور الثالث بفوزه على الإسباني بدرو مارتينيس 6-2 و6-4.



وفي دورة السيدات التي تدخل ضمن دورات الألف بحسب التصنيف الجديد لرابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، فازت الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-1 و6-0.



كما بلغت الدور الرابع أيضا لكن بصعوبة بالغة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 4-6 و6-4 و7-6 (7-3)، فيما انتهى مشوار التشيكية بترا كفيتوفا السابعة على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بالخسارة أمامها 5-7 و4-6 في أبرز نتائج أمس.