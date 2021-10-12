ذكر قائد منتخب إسبانيا سرجيو بوسكيتش بعد خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا (2-1)، أن الهدف الثاني الذي سجله كيليان مبابي للديوك جاء من تسلل، وقال: «كانت الكرة تسللا على مبابي، قال الحكم إن إريك غارسيا كان في طريقه للعب الكرة وكسر التسلل، لكن الأمر لا معنى له، لم يرغب في لعب الكرة، بل حاول استخلاصها كأي مدافع»، مشددا على أن منتخب بلاده «لا يستحق الخسارة»، معربا عن أسفه إزاء تسجيل فرنسا هدفين من كرتين «متماثلتين»، وأصر على أن هدف مبابي «كان يبدو تسللا من الداخل» بالنسبة له هو وزملائه في الفريق.



وأكد قائد منتخب «لا روخا» انه لا خيار لديهم سوى مواصلة العمل وتهنئة الأبطال، مضيفا علينا اتخاذ خطوة للأمام للتتويج بالألقاب، كنا نعي خطورة الخصم، وحاولنا الهيمنة على المباراة، ونجحنا في أوقات كثيرة.

من جانبه، أبدى المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي عن رضائه على أداء لاعبيه رغم الخسارة، رافضا في الوقت ذاته التعليق على طاقم التحكيم، وقال: «سنغادر سعداء وراضين، نفكر بالفعل في مستويات أخرى، لقد فزنا على أبطال أوروبا ونافسنا للنهاية بطل العالم».