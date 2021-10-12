منيت الولايات المتحدة بهزيمتها الأولى على الإطلاق أمام بنما في تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك بالخسارة أمامها في بنما سيتي 0-1 في الجولة الخامسة من الدور الثالث لتصفيات مونديال قطر 2022، ما سمح للمكسيك بانتزاع الصدارة بعد فوزها الكبير على ضيفتها هندوراس 3-0.

ودخلت بنما بقوة على خط الصراع على البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 عن منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، بعدما باتت على المسافة ذاتها من المنتخب الأميركي في المركز الثالث بثماني نقاط لكل منهما، وذلك بفضل هدف رأسي سجله أنيبال غودوي (54).



واكتفت كندا بالتعادل السلبي مع مضيفتها جامايكا الأخيرة، لترفع رصيدها الى سبع نقاط في المركز الرابع وبفارق نقطة عن كوستاريكا الخامسة التي عوضت تخلفها في الشوط الأول أمام السلفادور بهدف خايرو هنريكيس (12) وخرجت منتصرة 2-1 بعدما سجلت هدفين في غضون ست دقائق عبر بريان رويس (52) وسيلسو بورغيس (58 من ركلة جزاء).