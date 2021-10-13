الشيخ علي الصباح: «جاسم للنقليات» إحدى كبرى شركات عقود الخدمات اللوجستية بالكويت

عادل كوهري: الشركة تقدم خدمات لوجستية متكاملة لقطاعات النفط والصناعة والإنشاءات

عبدالله الشارخ: الإدراج نقلة نوعية في تاريخ الشركة ويعزز موقعها التنافسي بالأسواق



طارق عرابي



اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، سيكون متداولو سوق الكويت للأوراق المالية على موعد مع إدراج اسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة، إحدى الشركات الرائدة في الكويت والخليج في مجال مناولة البضائع والعقود اللوجستية وتأجير المعدات الثقيلة ومولدات الطاقة الكهربائية، تحت رمز التداول «جي تي سي».



وبهذه المناسبة، عقدت شركة جاسم للنقليات والمناولة مؤتمرا صحافيا ظهر أمس، أعلنت خلاله عن نجاح عملية الاكتتاب الخاص بزيادة قاعدة مساهمي الشركة، وحصولها على جميع الموافقات اللازمة للادراج.



كيان متنوع



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ علي فواز الصباح، أن «جاسم للنقليات» التي تأسست عام 1979 شركة للنقل البري، نمت لتتحول إلى كيان أعمال متنوع يمثل إحدى كبرى شركات عقود الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ وتأجير المعدات ومولدات الطاقة بالكويت.



وأضاف أن الشركة تمكنت خلال الـ42 عاما الماضية من تحقيق سجل حافل من الانجازات والاعمال التي وضعتها في مركز ريادي في قطاعات أعمالها الاساسية واستراتيجيتها المتنامية، الأمر الذي مكنها من التصدي لمعظم تحديات بيئة الاعمال، لاسيما تلك التي شهدها العالم مؤخرا.



خدمات متكاملة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل كوهري إن أعمالها تتكون من مجموعة خدمات أساسية تجعل من عملية تنفيذ المشاريع أكثر كفاءة وموثوقية ومرونة، لافتا إلى أن الشركة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لقطاعات عديدة، منها النفط والغاز والصناعة والانشاءات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع وتأجير المعدات ومولدات الطاقة الكهربائية.



وأضاف أن الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع تعد المصدر الرئيسي للإيرادات بنسبة أكثر من 50%، وأصبحت اليوم إحدى الخدمات الرائدة في أعمال النقل والتخزين في الكويت بأكثر من 300 معدة من مختلف الفئات.



وأشار إلى أن عقود الخدمات اللوجستية للنقل البري تتمثل في أسطول حديث وعالي الجودة، مع التركيز الاستراتيجي على تقديم نقل المواد الإنشائية ومياه الصرف، كما تشمل الخدمات نقل الوقود بأسطول مكون من 28 خزان وقود، منها 15 خزانا معتمدا من شركة البترول الوطنية الكويتية لنقل مختلف المواد البترولية، بالإضافة إلى خدمات التخزين في ميناء عبدالله بمساحة 150 ألف متر مربع منه جزء مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.



إستراتيجية توسعية



وكشف كوهري عن خطط الشركة الإستراتيجية للتوسع في خدمات التخزين من خلال تطوير مخازن مع التحكم في درجات الحرارة في مرافق الشركة، مؤكدا أنه تم البدء في إنشاء أول هذه المخازن الذي سيكون جاهزا مطلع العام المقبل، على أن يصار بعد البدء بتشغيله إلى إنشاء مخازن أخرى.



وحول خدمات مناولة البضائع التي بدأت بتقديمها عام 1986 بعد منحها ترخيصا من مؤسسة الموانئ الكويتية للمناولة في ميناء الشويخ، أوضح كوهري أن الشركة توسعت في هذه الخدمات لتصبح اليوم مورد خدمات متكاملة لمختلف أنواع البضائع على مدار الساعة لتقديم خدمات المناولة والنقل والتخزين والمخازن الجمركية والتخليص الجمركي والخدمات ذات القيمة المضافة.



تأجير المعدات



وأشار إلى أن الشركة بدأت في العام 1983 بتقديم خدمات تأجير المعدات، حتى أصبحت اليوم أحد الموردين الرئيسيين لحلول أعمال الرفع في الكويت، كما توسعت لتقدم خدماتها تلك في دولة قطر، خاصة أنها تمتلك مجموعة واسعة من الرافعات ومعدات نقل الحمولات الثقيلة المتخصصة ومعدات مناولة المواد ومختلف المعدات الصناعية الأخرى التي تخدم محطات النفط والغاز والمرافق الصناعية.



ومضى كوهري يقول «تقدم الشركة حلول تأجير مولدات الطاقة الكهربائية في كل من الكويت والسعودية، وتشمل هذه الحلول مشروعات الطاقة الكبيرة وتوريد الطاقة المستديمة لمنشآت النفط والغاز، وذلك من خلال أكثر من 600 مولد ديزل بإجمالي طاقة تتجاوز 220 ألف كيلو فولت، كما تملك أسطولا مجهزا من معدات الدعم والمساعدة مثل خزانات الوقود ولوحات توزيع ولوحات مزامنة ولوحات عزل ومحولات يدوية وآلية وكابلات.



نقلة نوعية



بدوره، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ، إن الإدراج يعد نقلة نوعية في تاريخ الشركة، ومن شأنه أن يعزز من موقع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها، مضيفا في الوقت ذاته أن انتعاش سوق الأسهم يعد من أهم العوامل التي تساهم في تنشيط سوق الاكتتابات والإدراجات ليس فقط من خلال الأداء وإنما من خلال ارتفاع أحجام التداول والسيولة مما يساهم في حث الشركات على الادراج وتسهيل عملية استقطاب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.



وأضاف إن إدراج الشركات الناجحة يساهم في إثراء سوق الأسهم، داعيا الشركات العائلية إلى الادراج، وخاصة تلك التي طورت من عملية اتخاذ القرارات وضمت أعضاء من خارج العائلة إلى مجالس إداراتها وفصلت إلى حد ما بين الملكية والإدارة، وبالتالي أصبحت أقرب لتكون شركات مساهمة عامة.



52.7 مليون دينار إجمالي الأصول



تتمتع «جاسم للنقليات» بمركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي الأصول 52.7 مليون دينار كما في 30 يونيو 2021، وحقوق ملكية 41.6 مليون دينار، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 0.1 مرة.



عقد خدمات لوجستية مع وزارة الكهرباء والماء



كشف عادل كوهري عن تنفيذ الشركة عقدا جديدا للخدمات اللوجستية مدته 3 سنوات مع وزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى توقيع عقود استراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت، متوقعا أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة.



كما كشف كوهري عن بدء الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة البضائع العامة والصلبوخ في ميناء الشعيبة في يوليو 2021.



28.7 مليون دينار إجمالي التوزيعات السنوية للشركة



اتسم أداء شركة جاسم للنقليات والمناولة تاريخيا بانتظام تحقيق الأرباح السنوية وبسجل حافل في استمرارية توزيع أرباح سنوية على المساهمين بلغ مجموعها 28.7 مليون دينار خلال السنوات الـ5 الماضية، أي 191 فلسا للسهم الواحد، مع الحفاظ على ميزانية قوية وصحية.



وأظهرت الشركة نموا كبيرا في الإيرادات والأرباح الصافية، بمعدل نمو سنوي مركب 7.7% و14.6% على التوالي خلال الفترة من 2014 إلى 2019، وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، تمكنت الشركة من تحقيق 4.1 و1.2 مليون دينار أرباحا صافية خلال 2020 والنصف الأول من 2021 على التوالي، ووزعت أرباحا نقدية بواقع 20 فلسا للسهم خلال 2020.