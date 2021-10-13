حققت صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم ارتفاعا غير مسبوق في عام 2021، وذلك وفقا لتقرير «Pulse of Fintech» من «كي بي إم جي»، وهو تقرير يصدر مرتين سنويا ويتناول توجهات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.



وقد ساهم احتياطي الأوراق المالية منخفضة المخاطر والقابلة للتسييل، وارتفاع التنوع في المراكز والقطاعات الفرعية، والأنشطة القوية حول العالم في الانطلاقة القياسية للعام 2021، إذ ازداد التمويل من 87.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 إلى 98 مليار دولار في النصف الأول من 2021.



وقد بقيت عمليات التثمين في مجال التكنولوجيا المالية مرتفعة جدا في النصف الأول من عام 2021، إذ استمر المستثمرون باعتبار هذا المجال جاذبا ويسجل أداء قويا ـ وهو عامل محرك على الأرجح للازدهار الكبير لنشأة شركات اليونيكورن (أي التي يتم تثمينها بأكثر من مليار دولار) إذ شهدنا تأسيس 163 منها في النصف الأول من العام.



في هذا السياق، نشطت الشركات في الخوض بصفقات رؤوس الأموال المخاطرة نتيجة الضغط المتزايد بإسراع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز القدرات الرقمية لديها، مشاركة بقيمة تناهز 21 مليار دولار في إطار أكثر من 600 صفقة حول العالم. وهنا، أدركت الكثير من هذه الشركات أنه يمكن تحقيق غايتها بشكل أسرع إذا ما أقامت شراكة مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية أو استثمرت فيها أو استحوذت عليها.



وظل الاستثمار الإجمالي في التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة صامدا في النصف الأول من 2021، حيث وصل إلى 42.1 مليار دولار، وقد كان استثمار رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة قويا بشكل خاص، حيث تجاوز ذروة قوته عام 2020 حتى 22 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 25 مليار دولار في النصف الأول من 2021.