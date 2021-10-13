محمود عيسى



بعد ان سجلت الكويت تراجعا في مضمار ترسيات العقود خلال أغسطس الماضي بعقود لم تتجاوز قيمتها 168 مليون دولار، في أعقاب تحقيق تقدم خلال الأشهر الثلاثة التي سبقته وترسيات عقود قيمتها 339 مليون دولار في يوليو وبانخفاض نسبته 50.4% عن شهر يونيو الذي سبقه، خرجت الكويت من قائمة مجلة ميد لترسيات المشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خلال شهر سبتمبر الماضي دون ان ترسي اي عقود، وحذت دولة قطر حذوها في هذا الشأن.



وذكرت مجلة ميد انه على المستوى الخليجي احتلت السعودية المركز الاول بعقود بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار، وتلتها الامارات بعقود قيمتها 378 مليون دولار، فيما احتلت عمان والبحرين المركزين الثالث والرابع في ترتيب منح العقود في دول مجلس التعاون خلال سبتمبر بصفقات بقيمة 231 مليون دولار، و70 مليون دولار على التوالي.



وعلى مستوى منطقة مينا، قالت المجلة انه تم تسجيل أدنى قيمة ترسيات ربع سنوية منذ عام 2004، حيث بلغت 3.1 مليارات دولار، واعتبرت المجلة سبتمبر شهرا قاتما آخر لسوق المشاريع في منطقة مينا.



ومع ان الصفقات الموقعة في الشهر لم تكن الأدنى المسجلة هذا العام، حيث تم توقيع 2.8 مليار دولار فقط من العقود في يناير، فقد اختتمت المنطقة فترة ربع سنوية بأقل قيمة للعقود التي تمت ترسيتها منذ الربع الثالث من عام 2004.



وجاءت القيمة المنخفضة لعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2021، والتي بلغ مجموعها 10.9 مليارات دولار فقط من الصفقات في أعقاب العديد من الفترات الفصلية المماثلة في عام 2020، والتي شهدت توقيع 11 مليار دولار من الصفقات في الربع الثاني و13.9 مليار دولار من العقود الموقعة في الربع الثالث، وكان إجمالي ترسيات سبتمبر أيضا أقل من ثلث المتوسط الفصلي طويل الأجل منذ بداية عام 2014.



وسجل العراق ترسيات عقود في 905 ملايين دولار، وبذلك احتل المركز الثاني بعد السعودية على مستوى المنطقة، مقابل عقود قيمتها 240 مليون دولار أرسيت في ايران، فيما غابت مصر عن القائمة.