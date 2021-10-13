أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن انتهاء الإدارة المالية بالشركة من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.16 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل ربحــية 6.44 فلوس للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح 1.14 مليون دينار الفترة نفسها من 2020، بما يعادل 6.33 فلوس للسهم الواحد.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه من المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مبلغ 6.5 ملايين دينار تقريبا، ما يعادل نحو 35.99 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.22 ملايين دينار لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أي ما يعادل 34.42 فلسا للسهم الواحد.



وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2021 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الأسابيع الـ 3 المقبلة.