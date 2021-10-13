أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، عن قيام المعهد بتقديم برنامج شهادة (المؤهل في التمويل الإسلامي IFQ)، وهي شهادة مهنية صادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وهي منظمة مهنية رسمية بريطانية ذات سمعة عالمية ومتخصصة في البرامج والامتحانات التأهيلية للعاملين في أنشطة الأوراق المالية والاستثمار.



وأوضح الرفاعي في بيان صحافي، أن هذا البرنامج يهدف إلى الإعداد لامتحان الشهادة المهنية المعنونة بـ «المؤهل في التمويل الإسلامي» المتخصصة في الصيرفة والتمويل الإسلامي، والمعتمدة من هيئة أسواق المال الكويتية، وذلك ضمن برنامج المؤهلات المهنية كمتطلب فني للوظائف واجبة التسجيل في الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



وهذا البرنامج يعتبر مدخلا تمهيديا يتيح للمتعلم فهم أساسيات القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي. كما توفر نقطة انطلاق بالنسبة للراغبين في التعرف على المفاهيم والبنى الأساسية التي تستخدمها المصارف عادة والمؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز فهم ممارسة الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.



وأكد الرفاعي حرص المعهد على تقديم الشهادات المهنية ذات الاعتماد الدولي، وبرنامج IFQ معتمد من قبل «المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار» البريطاني، وهو جهة تنظيمية ذات اعتمادية دولية فيما يتعلق بالتأهيل المهني في مجال الاستثمار ونشاطات الأوراق المالية، كما أنه معترف بها من هيئة أسواق المال في الكويت، كأحد المؤهلات الفنية لبعض الوظائف واجبة التسجيل في الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.