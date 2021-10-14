Endangered Species

تدور الأحداث حول عائلة أميركية ثرية تسافر إلى البرية الافريقية الشاسعة في كينيا على أمل قضاء إجازة الأحلام المليئة بالإثارة، ولكن سرعان ما تهاجمهم الطبيعة وتترك الأسرة محاصرة على بعد أميال من المساعدة.

الفيلم من إخراج: إم جي باسيت، وبطولة ريبيكا رومجن، فيليب ونشيستر، إيزابيل باسيت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 21 الجاري.





Flag Day



في إطار من الدراما والتشويق واستنادا إلى قصة حقيقية، يعيش «جون فوجيل» حياة مزدوجة بين الاحتيال والتزوير وسرقة البنوك، وبين رعاية ابنته وتوفير كل سبل الراحة لها. الفيلم من إخراج شون بن ومن بطولته بالاشتراك مع ديلان بين، جوش برولين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 21 الجاري.







Halloween Kills



بعد نجاتها من الموت على يد القاتل «مايكل مايرز»، تقرر «لوري» الانضمام الى مجموعة من الناجين في محاولة لتشكيل فريق لمطاردة «مايكل» ومحاولة التخلص منه على أمل إيقاف سلسال الدم الذي لا ينتهي.

الفيلم من إخراج ديفيد جوردون غرين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 21 الجاري.





