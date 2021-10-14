أطلقت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أعمال الدورة الاولى من جائزة «ابراهيم الشطي» للتراث الكويتي.



وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية عبدالرسول سلمان في كلمة له خلال حفل إطلاق الجائزة إن الفن يعتبر من أهم مكونات أي حضارة «فلا نهوض لدولة وتميز دورها إلا وكان للفن حيز ضمن تركيبتها».



وأضاف سلمان أن تراث الأمة في ثروتها الحضارية وبحث سبل الحفاظ عليها وتطويرها، موضحا أن التراث يعد عاملا مهما لقراءة المستقبل.



وبين أنه من هذا المنطلق أخذت عائلة الفقيد ابراهيم الشطي على عاتقها رعاية ودعم هذه الفعالية من أجل صياغة رؤية جديدة تخدم الفن التشكيلي في البلاد.



وعن المشاركين في الجائزة، وصف سلمان أعمالهم بأنها مستوحاة من أشكال التراث المتمتع برؤية جمالية نابعة من إرث فني وثقافي، مشيرا إلى أن الاعمال المشاركة في الجائزة تحمل في طياتها رؤية إبداعية معاصرة تنتمي لمدارس فنية حديثة لكنها لا تغفل دور العادات والتقاليد.



من جهته، قال قصي الشطي نجل الراحل ابراهيم الشطي في كلمة مماثلة خلال الحفل إن الجائزة في موسمها الاول تمثل امتدادا لحرص والده في الحفاظ على التراث الكويتي.



وذكر الشطي أن الفقيد كان داعما لمسيرة الفنون التشكيلية إبان عضويته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة الى انه شارك في تنظيم العديد من المعارض لتشكيليين كويتيين.



ونوه باهتمام الفقيد بالمواهب الوطنية الشابة والواعدة في مجالات عدة مستذكرا عطاءه في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق.



وأشاد بدور الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في احتضان الجائزة، مثمنا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لجميع منتسبيها في العمل والتعاون بالمواسم المقبلة للجائزة.



وتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة وهم عطارد الثاقب وعبدالله العتيبي ومريم البشر وآثار الانصاري وفجر الكندري، كما فاز كل من بدرية الاشكناني وفضيلة عيادة وعبدالاله الرشيد وهناء البلوشي وعلي الشيرازي بجوائز تقديرية خاصة بالمسابقة.



وشمل الحفل تكريم الفنانين التشكيلين وهم الفنانة فاطمة الشطي والفنان محمود القطان.



وجائزة «إبراهيم الشطي» للتراث الكويتي هي مبادرة من أسرة الفقيد واحتضنتها الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية تخليدا لذكراه وشارك فيها اكثر من 100 عمل تشكيلي.