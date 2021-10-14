الجونة - خلود أبوالمجد



اندلع بعد ظهر اليوم حريق في المبنى الرئيسي لحفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي، تمت السيطرة عليه بالكامل ولا يوجد اي خسائر في الأرواح، واقتصر الأمر على الخسائر المادية التي جار تداركها والتعامل معها استعدادا لحفل الافتتاح غدا.



وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أنه تمت السيطرة على حريق محدود، وفور حدوثه قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.



كما قامت إدارة المهرجان على الفور بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحريق لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي.