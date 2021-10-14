قرر فريق بروكلين نتس استبعاد صانع ألعابه كايري إرفينغ من التمارين والمباريات قبيل انطلاق الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وقال شون ماركس المدير العام لنتس بالنظر إلى الطبيعة المتطورة للوضع وبعد مداولات شاملة، قررنا أن كيري إرفينغ لن يلعب أو يتدرب مع الفريق حتى يصبح مؤهلا للمشاركة بشكل كامل، مضيفا لقد اتخذ كايري خيارا شخصيا، ونحن نحترم حقه الفردي في الاختيار وحاليا، يحد اختياره من قدرته على أن يكون عضوا متفرغا في الفريق، ولن نسمح لأي عضو من أعضاء فريقنا بالمشاركة بدوام جزئي.

ويبدأ نتس الموسم الجديد في 19 الحالي على ملعب ميلووكي باكس حامل اللقب.



وتلقى 95% من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» قبل ثمانية أيام من انطلاق الموسم، فيما لا يزال إرفينغ مُصرا على عدم التطعيم.



وفي ظل القواعد التي فرضتها مدينة نيويورك بضرورة تلقيح الرياضيين المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم في المباريات المقررة على أرضهم، كان من المقرر أن يكون إرفينغ خارج حسابات نتس ومدربه الكندي ستيف ناش في المباريات المقررة في بروكلين إلا في حال عاد عن قراره وحصل على اللقاح.



كما وضعت رابطة الدوري بروتوكولا صحيا مقيدا جدا لغير الملقحين وقررت أن أولئك الذين سيغيبون عن المباريات لهذا السبب سيتم تخفيض أجورهم.