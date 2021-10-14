واصلت التونسية أُنس جابر نتائجها وإنجازاتها الرائعة هذا العام ببلوغها ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، وستصبح اعتبارا من الإثنين المقبل أول عربية بين العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهنا لدى المحترفين والمحترفات.



ولــم تـجـــد جــابــــــر أي صعوبة لتخطي عقبة الروسية آنا كالينسكايا المصنفة 151 عالميا والصاعدة من التصفيات 6-2 و6-2، لتحقق فوزها الـ 47 هذا العام، ما خولها وضع قدم بين الثماني الأوليات في تصنيف بطولة الماسترز الختامية.



كان صعود جابر (27 عاما) تاريخيا في التصنيف العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه سيصل إلى مستوى جديد تماما الآن، حيث من المتوقع أن تدخل التونسية إلى المراكز الـ 10 الأولى خلال التصنيف الأسبوعي الإثنين المقبل، بحسب ما أكدته رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.



وغردت جابر معلقة على خبر دخولها الـ10 الأوليات «ثقوا»، فيما كتبت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز «رائع».



إلى ذلك، تخطى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عقبة البريطاني المخضرم أندي موراي بصعوبة وبلغ الدور الرابع من دورة إنديان ويلز الأميركية، على غرار اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا المتغلب على الإيطالي فابيو فونييني 2-6 و6-3 و6-4.