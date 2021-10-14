أشار مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفرنسي أرسين فينغــر إلى إمكانية الكشف عن حالات التسلل «بطريقة آلية في عام 2022»، وتحديدا أثناء مونديال قطر من دون الإعلان عن الأساليب المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة.



وقال مدرب أرسنال الإنجليزي السابق خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس: «هناك فرصة جيدة بأن يتم الكشف عن حالات التسلل بطريقة آلية في 2022»، مؤكدا أن مساعي «فيفا» تقضي بإيجاد أسرع الحلول للمواقف الخلافية عبر استخدام التكنولوجيا، علما ان بعض القرارات الخلافية بشأن حالات التسلل تتخذ في بعض الأحيان باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».



وكان «فيفا» أعلن في يونيو 2020 أنه يدرس قرار تبديل التحكيم بحالات التسلل عن طريق «تطوير تقنية شبه آلية للإشارة إلى التسلل، من أجل تزويد (فار) بمعلومات إضافية من شأنها تبسيط عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور».

وضمن السياق ذاته، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن هذا التعديل يدخل ضمن إطار «جعل كرة القدم أكثر جاذبية» من خلال الترويج للعب الهجومي بتحليل أكثر دقة لحالات يسمح بها «فار»، حتى لو لم تتم برمجة أي تجارب بشأن التعديلات المقترحة.