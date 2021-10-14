حسم المنتخب الدنماركي بسجل ناصع عبوره إلى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 بعد تحقيق فوزه الثامن تواليا في التصفيات الأوروبية على حساب النمسا 1-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة التي شهدت تعقيدا لمهمة الإنجليز بتعادل غير منتظر أمام المجر 1-1 أمس الأول.



من جهة أخرى، حافظت صربيا على صدارة المجموعة الأولى أمام البرتغال بفوزها على أذربيجان 3-1، فيما انتزعت السويد صدارة المجموعة الثانية من إسبانيا عقب فوزها على ضيفتها اليونان 2-0.

وبات المنتخب الدنماركي ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر 2022 بعد نظيره الألماني.



وتدين الدنمارك بهذا الفوز إلى لاعب أتالانتا الإيطالي يواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (53)، ليحقق منتخب «الفايكينغز» العلامة الكاملة بـ 24 نقطة من 8 انتصارات.



وعززت أسكتلندا مساعيها للحفاظ على المركز الثاني، بعد فوز صعب جزر الفارو 1-0.



إلى ذلك، فرمل المنتخب المجري نظيره ومضيفه الإنجليزي بعدما فرض عليه التعادل 1-1، وحافظ منتخب «الأسود الثلاثة» على صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، لكنه عقد مهمته في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى العرس الكروي، حيث لم يعد يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن پولندا الفائزة على مضيفتها ألبانيا 1-0، التي ابتعدت أكثر عن دائرة المنافسة، حيث باتت تتأخر في المركز الثالث مع 15 نقطة.



واشتبك «هولينغز» مجريون مع الشرطة الانجليزية ومراقبي ملعب ويمبلي بعد فترة قصيرة من صافرة البداية، قبل أن تفرض الشرطة المحلية الهدوء بعد اشتباك استمر لعدة دقائق.



وفي المجموعة نفسها، فازت أندورا على سان مارينو 3-0.



وانتزعت السويد صدارة المجموعة الثانية من إسبانيا عقب فوزها على ضيفتها اليونان 2-0، واعتلى المنتخب السويدي الصدارة بفوزه الخامس مقابل خسارة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن نظيره الإسباني الذي لم يلعب في هذه الجولة.



وتجمد رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث من فوزين و3 تعادلات وهزيمة.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، حققت جورجيا فوزها الأول في التصفيات بعدما أسقطت مضيفتها كوسوفو 2-1.



وواصل المنتخب الصربي تمسكه بصدارة المجموعة الأولى بفوزه على أذربيجان 3-1، رغم اكتساح البرتغال لضيفته لوكسمبورغ بخماسية نظيفة سجل منها كريستيانو رونالدو «هاتريك»، لترفع صربيا رصيدها إلى 17 نقطة، فيما حل البرتغال ثانيا بفارق نقطة (16) ولكن مع مباراة أقل، وسجل أهداف البرتغال نجمي مان يونايتد الإنجليزي رونالدو (8 و13 من ركلتي جزاء و87) وبرونو فيرنانديش (18)، ولاعب سبورتنغ جواو بالينيا (69).



وتأتي ثلاثية رونالدو في مباراة رفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، بعدما كان حطم خلال ودية قطر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس.



وفي مباريات أخرى، فازت سويسرا 4-0 على ليتوانيا، لتعادل إيطاليا متصدرة المجموعة الثالثة مع 14 نقطة، فيما خسرت أيرلندا الشمالية أمام بلغاريا 2-1.



وفي المجموعة الرابعة تعادلت أوكرانيا مع البوسنة 1-1، فيما فازت فنلندا على كازاخستان.