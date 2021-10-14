اقتــرب سيـرجـيــو أغويرو من العودة للملاعب من جديد بعدما شارك أمس في مباراة تدريبية لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أمام فريق يو.إي كورنيلا، وقد أظهر تطورا في مستواه، وهو ما يعزز احتمالية مشاركته مع برشلونة قريبا.



وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع مان سيتي الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي، ويبدو برشلونة ومديره الفني رونالدو كومان بحاجة حاليا إلى أي مساعدة يمكن تقديمها للفريق، حيث يحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري، وقد خسر مباراته الماضية أمام أتلتيكو مدريد 0-2 قبل بدء فترة التوقف الدولي، كما خسر المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن ما إذا كان أغويرو استعاد لياقته بالشكل الكافي للمشاركة في المباراة المقررة أمام فالنسيا الأحد المقبل، في الوقت الذي يتطلع فيه برشلونة إلى تصحيح المسار.