

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه بمقر وزارة الداخلية امس الأربعاء سفير جمهورية النمسا ماريان وربا، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ، بحضور مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، يرافقها مسؤول قسم الحماية أمل البيض، كلا على حدة.



ورحب العلي بسفير جمهورية النمسا ماريان وربا، مؤكدا على عمق علاقات التعاون بين الكويت وجمهورية النمسا، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني.



وأعرب السفير النمساوي عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الكويت في حفظ الأمن والسلام في المنطقة.



كما رحب وزير الداخلية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ، مثمنا الدور البارز الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في الكويت في جميـــع المجالات سواء التنمويـــة أو الإنسانية أو التعليميـــة، وتم خلال اللقاء بحث عـــدد مـــن الموضوعات ذات الاهتمـــام المشترك ممثلـــة في مـــد آفـــاق التعاون والتنسيق في برامـــج التعليم والتدريب.



من جانبه، شكر د. طارق الشيخ وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لكل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة لأداء مهامها على أكمل وجه.



كما رحب الشيخ ثامر العلي بممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤول قسم الحماية أمل البيض، وتم خلال اللقاء بحث آلية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية.



من جانبها، أشادت نسرين ربيعان بالدور الإنساني للكويت، وتقديمها ليد العون للمتضررين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، مثمنة جهود وزارة الداخلية والكويت في تقديم الدعـــم المتواصـــل والمستمر للمفوضيـــة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويــت.