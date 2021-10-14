عبدالكريم أحمد ـ سعود عبدالعزيز



كان جسر جابر على موعد مع محاولتين فاشلتين للانتحار ليل الثلاثاء صباح الأربعاء، حيث أقدم وافدان على محاولة إنهاء حياتهما، لكن جهود رجال الإطفاء وصاحب طراد مدني تمكنوا من إنهاء المحاولتين بينما لايزال الوافدان على قيد الحياة. وكان لافتا وقوع الحادثتين مع فاصل زمني يقترب من 12 ساعة فقط، حيث كانت المحاولة الأولى لوافد من الجنسية المصرية قفز من فوق الجسر مساء الثلاثاء، فيما سار وافد من الجنسية الهندية على الخطى نفسها عندما ألقى بنفسه في مياه الخليج صباح أمس الأربعاء.



وفي تفاصيل محاولة الهندي كما يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية صباح أمس عن وجود غريق بالقرب من جسر جابر.



وأضاف المصدر أن المبلغ كان صاحب طراد مدني قام بإسعاف الوافد الهندي وتسليمه إلى الإسعاف والجهات الأمنية، ليتبين فيما بعد أنه كان هناك بلاغ آخر بوجود شخص قام بركن مركبته على طريق جسر جابر وقام بإلقاء نفسه من أعلى الجسر، وهو هندي الجنسية من مواليد 1985، وجار عمل اللازم.



أما المحاولة الثانية فقالت عنها إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام إن رجال قوة الإطفاء العام تمكنوا من إنقاذ شخص ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد مساء الثلاثاء في محاولة فاشلة للانتحار.



وأوضحت الإدارة أن الشخص نزل من تاكسي على الجسر مسرعا وقام بإلقاء نفسه من علو والبحر في حالة جزر.



وأضافت الإدارة أن غرفة العمليات وجهت فورا فرق الإطفاء من مركز الشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ الذين نجحوا في تحديد موقعه وقاموا بالنزول من أعلى الجسر بعملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال في فترة زمنية قياسية وتسليمه للطوارئ الطبية وهو بحالة حرجة.