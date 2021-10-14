في إطار سياسة وزارة الداخلية بتكريم المتميزين من منتسبيها، وبناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بضرورة ترسيخ مبدأ الثواب ومكافأة المجدين بجميع قطاعات وزارة الداخلية ليكون حافزا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي بتكريم مدير ادارة جوازات المطار العقيد بدر الشايع ومساعده العقيد فهد البناي والرائد فهد الشمري وملازم اول حمد الخالدي وذلك تقديرا لدورهم المتميز في اداء عملهم بكل تفان واخلاص.



وهنأ اللواء العوضي المكرمين ونقل لهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف لما بذلوه من جهود كبيرة في اداء واجباتهم الوظيفية.



وأشاد اللواء العوضي بجهود المكرمين وشكرهم على تحملهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معربا عن فخره واعتزازه بأدائهم المتميز في العمل باعتبارهم مثلا وقدوة يحتذى لزملائهم في العمل الامني، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للقيادات العليا للمؤسسة الامنية ودعمهم الدائم للمتميزين من منتسبي وزارة الداخلية.