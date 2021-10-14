عبدالكريم أحمد



أخلت النيابة العامة سبيل «فاشنستا» كويتية بكفالة 500 دينار بعدما حققت معها بتهمتي مخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف. وجاء ضبط المتهمة بعدما صورت فتيات في مرفق عام وعلقت عليهن بألفاظ نابية، ونشرت التصوير بحسابها في «سناب شات». وأنكرت المتهمة الاتهامين، مؤكدة أنها أرادت إرسال المقطع إلى مجموعة خاصة بصديقاتها لكنها نشرته بالخطأ لدى كل متابعيها، وقامت بحذفه بعد مرور 12 دقيقة على نشره. ودعا مقيم الشكوى المحامي بشار النصار عبر «الأنباء» مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما المشاهير منهم، إلى مراعاة متابعيهم والتزام الآداب العامة والتعاليم الدينية والمجتمعية.