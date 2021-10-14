أحمد خميس



لم يمنع وجود الخادمة الآسيوية في منزل كفيلها لفترة من الزمن من إقدامها على سرقة مقتنيات ثمينة تعود ملكيتها إليه. كانت هذه فحوى بلاغ تقدم به مواطن إلى مخفر القرين يتهم فيه العاملة المنزلية، وهي من الجنسية الآسيوية، بسرقة سبيكة ذهبية من «التجوري» الموجود في غرفة نومه. وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن المواطن قال إنه دخل إلى غرفة نومه على حين غرة ليفاجأ بالخادمة تعبث في محتويات الغرفة وتبحث في خزانة الملابس. وأضاف المصدر أنه عندما قام المواطن بالتدقيق على محتويات الغرفة و«التجوري» اكتشف اختفاء سبيكة ذهبية اتهم الخادمة بسرقتها، وتم تسجيل قضية.