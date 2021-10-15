القاهرة - سامي عبدالفتاح



سيكون غدا السبت يوما حاشدا للكرة المصرية، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في جولة الذهاب لدور الـ 32 لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار، على أن تكون جولة الإياب بالقاهرة يومي 22 و23 الجاري، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة في 25 الجاري.

البداية الأفريقية، ستكون في الثالثة عصرا بتوقيت الكويت، بمواجهه الزمالك (بطل الدوري المصري) بقيادة الفرنسي كارتيرون مع توسكر الكيني في دوري الأبطال وفي التوقيت نفسه ستكون استضافة فريق سلطات الموارد الأوغندي للمصري البورسعيدي بقيادة التونسي معين الشعباني بالكونفيدرالية.

وفي الرابعة بتوقيت الكويت، تبدأ مهمة بيراميدز بقيادة إيهاب جلال بمواجهة عزام يونايتد التنزاني في الكونفيدرالية، وتختتم المهمة الرباعية المصرية الأفريقية في السادسة والنصف بتوقيت الكويت بلقاء الأهلي (حامل لقب دوري الأبطال في آخر نسختين) بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أمام الحرس الوطني بطل النيجر.

إلى ذلك، كشف مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق عن تفاصيل الاتفاق مع موسيماني على استكمال العقد الحالي مع الفريق الذي ينتهي بختام موسم 2021-2022 دون أي تعديل، بعد أن ترددت أنباء عديدة عن مطالبة موسيماني بزيادة راتبه.