الدوحة - فريد عبدالباقي



يستأنف الدوري القطري لكرة القدم غدا، نشاطه بثلاث مباريات في الجولة السادسة، بعد توقف دام 14 يوما، لخوض منتخب قطر مباراتين أمام البرتغال وأيرلندا يومي 9 و12 أكتوبر الجاري ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



فيحل فريق السيلية (العاشر برصيد 4 نقاط) ضيفا على فريق الوكرة (السادس برصيد 5 نقاط) بملعبه سعود بن عبدالرحمن في الـ 5:30 مساء بتوقيت الكويت، وبنفس التوقيت يستضيف العربي (الرابع برصيد 9 نقاط) بملعبه حمد الكبير فريق الشمال (التاسع برصيد 4 نقاط)، وتختتم مباريات الغد بلقاء يجمع بين قطر (الثامن برصيد 4 نقاط) وأم صلال (السابع برصيد 4 نقاط) بستاد حمد الكبير بالنادي العربي في الـ7:45 مساء.



هذا، وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد إقامة اللقاء المؤجل بين الوكرة والدحيل بالجولة الخامسة الخميس المقبل على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، وجاء قرار تأجيل اللقاء بسبب إصابة عدد من لاعبي نادي الدحيل بفيروس كورونا.



إلى ذلك، تترقب الجماهير الريانية الظهور الأول لنجمها الكولومبي الجديد خاميس رودريغيز الذي انضم إلى صفوف نادي الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة 3 مواسم قادما من صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي، حيث لم يشارك اللاعب في الجولتين الماضيتين، وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان على تجهيز اللاعب خلال الفترة الماضية، نظرا لابتعاده عن المشاركة فترة طويلة، بالإضافة إلى المدرب لوران بلان يعول عليه كثيرا في قيادة الريان أمام الدحيل في قمة الجولة السادسة، والتي ستكون بمنزلة بروفة الفريق قبل خوض لقاء نهائي كأس أمير قطر لموسم 2020-2021، والتي تجمعه مع نادي السد يوم 22 أكتوبر الجاري في تدشين ستاد الثمامة أحد ملاعب التي تستضيف مونديال قطر 2022.



في الوقت الذي يتطلع المغربي يوسف سفري إلى تحقيق انطلاقة قوية مع فريقه نادي قطر، عقب توليه المهمة بشكل رسمي حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للبرازيلي زي ريكاردو الذي تمت إقالته لتدهور نتائج الفريق في الدوري، وسيكون لقاء قطر وأم صلال الأول للمدرب المغربي يوسف سفري في مسابقة الدوري القطري المقرر لها مساء الغد.