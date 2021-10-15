بيروت - ناجي شربل



تقام اليوم مباراتان في المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، بعد توقف أسبوعين لانشغال المنتخب الوطني بالمرحلتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2002، حيث يلتقي الصفاء وطرابلس الرياضي إذ يسعى الأول إلى فوز ثان بعد أول في الأسبوع الثالث على الاخاء الأهلي عاليه، فيما يبحث طرابلس عن نقطته الثانية أو الرابعة في المسابقة، علما أن الفريقين خسرا بنتيجة ثقيلة أمام شباب الساحل في المرحلتين الثانية والثالثة تواليا.



وعلى ملعب صور البلدي، يستضيف التضامن صور فريق سبورتنغ في مباراة يسعى فيها كل منهما إلى تحقيق فوز أول بعد بداية بطيئة.



ويلتقي في الخامسة إلا ربع عصرا في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، العهد شريك شباب الساحل بـ 7 نقاط في الصدارة مع الحكمة بيروت صاحب 6 نقاط من فوزين.



وتختتم المرحلة الأحد بـ 3 مباريات، أولاها في بحمدون الساعة الثالثة والنصف بين الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي والذي لم يجد صورته الحقيقية في المسابقة الحالية، مع الاخاء الأهلي عاليه الذي عانى خسارة أولى تماما كمنافسه، وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، يلتقي شباب الساحل المتصدر بفارق الإصابات وصاحب العروض الهجومية القوية مع شباب البرج الذي استعاد خدمات مديره الفني يوسف الجوهري الذي قاده في الموسم الماضي. وفي جونية، يلتقي عصرا النجمة صاحب النقاط الخمس مع شريكه نقاطا البرج في أقوى مباريات المرحلة.