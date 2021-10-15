الرياض - خالد المصيبيح



يتحدد طرفا لقاء الدور نصف النهائي عن فرق غرب آسيا في بطولة الأندية الآسيوية من خلال لقاءين سيقامان في الرياض غدا السبت، يجمع الأول فريقي النصر السعودي والوحدة الإماراتي في ملعب مرسول بارك في الرياض وبعد أن تقرر أن يكون الحضور الجماهيري 50% وسط تحفز جماهيري متوقع من أنصار النصر باتت هذه البطولة بالنسبة لهم هاجسا يبحثون عنه منذ سنوات فاستعد من خلال لقاءات الدوري السعودي الذي يحل فيه حاليا في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر وله لقاء مؤجل، وعليه يدخل لقاء اليوم وسط تكامل عناصري بعد أن انضم الى الفريق الدوليون السبعة المشاركون مع المنتخب السعودي مؤخرا، فيما يدخل الوحدة الإماراتي وهو يحتل المركز الثامن في دوري بلاده بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.

فيما يلتقي في الرياض أيضا فريقا الهلال وبيرسيبوليس الإيراني في لقاء يبحث فيه الإيرانيون عن رد اعتبار مواطنهم الاستقلال الذي أقصاه الهلال من ثمن النهائي، فالهلال يحتل حاليا المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر الثالث ويعاني من إصابات مؤثرة لعدد من لاعبيه المميزين مثل ياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد البريك وستتحدد مشاركتهم بعد نهاية تدريب اليوم بينما يدخل الفريق الإيراني بعد أن حقق بطولة الدوري الإيراني هذا الموسم برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن اصفهان الثاني.