الدوحة - فريد عبدالباقي



قام صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، بزيارة ستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي.



واستمع أمير قطر وملك الأردن إلى موجز عن المرافق والمنشآت التي يحتويها الاستاد، ومبانيه الهندسية المصممة وفقا لأعلى المعايير الدولية.



رافق أمير قطر وملك الأردن، خلال الزيارة، عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين باللجنة العليا للمشاريع والإرث. ومن الجانب الأردني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك.