بيروت - بولين فاضل



انتهت المغنية الواعدة رولا قادري من تسجيل أولى أغنياتها الخاصة في استديو حسام الصعبة، حيث تتعاون فيها مع الملحن رامي الشافعي.



وقد عبرت رولا عن حماسها الكبير للعمل، مؤكدة أنه لن يقل أهمية عن كل ما قدمته سابقا. كما أشارت الى أنها بصدد التحضير لعدة أعمال خاصة جديدة ستتميز بأسلوب مبتكر وستتعاون من خلالها مع سلسلة من أهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي منهم الملحن عبدالعزيز لويس ويتم تسجيلها في الوقت الحالي على أن تبصر النور قبل نهاية العام الحالي.



وتتميز الأغنية التي ستبصر النور قريبا باللهجة البيضاء التي تميزت بتأديتها رولا منذ انطلاقتها.