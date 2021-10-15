للرسوم المتحركة سحرها وأسرارها التي تدهش الأطفال من مختلف الأعمار، وتحفز خيالاتهم لبناء شخصيات كرتونية، واليوم أصبحت العديد من البرامج والتطبيقات تسهل مهمة رسمها وتلوينها وتحريكها على الشاشة.



هذا كان محور ورشة عمل افتراضية بعنوان «رسم شخصية كرتونية متحركة GIF» قدمها مجلس الشارقة للتعليم ضمن أنشطة استديو الأطفال في الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي يختتم فعالياته يوم الجمعة 15 الجاري تحت شعار «فكر سينما».



وخلال الورشة، نقلت المدربة مارية الراشد الأطفال إلى أجواء الرسوم الكرتونية وعالمها المشوق، وشرحت لهم خطوات استخدام برنامج procreate بعد أن عرضت لمحة سريعة عن أدواته الأساسية وأهم الاختصارات والوظائف التي تمكن المستخدم من تصميم الرسوم ثم تحريكها بالضغط على أيقونات محددة وذات درجات متفاوتة تتحكم في سرعة حركة الصورة الكرتونية.



ووضعت المدربة أمام المشاركين في الورشة خبرتها والخطوات المثالية لاستخدام الخصائص التي يتيحها البرنامج للرسم بفرشاة متعددة الأحجام، وكذلك خاصية المحو ودمج الألوان والتنقل بين طبقات وصفحات مختلفة داخل البرنامج، وأوضحت أهمية الثقة بالمخيلة عند رسم الشخصيات الكرتونية، والبدء برسم أهم الأجزاء في كل شخصية وبخطوات سهلة.



وختمت المدربة الورشة بنصائح حول الأشكال المتداولة التي يتم استخدامها عند رسم الشخصيات الكرتونية لإضفاء ملامح على الرسوم توحي بالمشاعر والانطباعات المختلفة، مثل الخوف والحزن والسعادة أو التوتر، وغيرها من الصفات التي يمكن إبرازها في الرسوم لتقريبها من الواقع وجعلها أكثر درامية وحركية، إلى جانب الإعدادات الأساسية للتحكم في سرعة تحريك الرسوم.



عالم الرسم الإلكتروني



وفي ورشة أخرى بعنوان «الرسم الالكتروني»، تناولت الفنانة فاطمة الحمادي ضمن سلسلة ورش الأطفال بالمهرجان مبادئ الرسم على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، ونقلت خبرتها ونصائحها للأطفال المبتدئين في عالم الفن الرقمي والرسم الالكتروني، من خلال شرح أساسيات طرق الرسم باستخدام برنامج «procreate» الذي يمكن استبداله أيضا ببرنامج «Illustrator».



وبدأت الورشة بتعريف الأطفال على أدوات الرسم في البرنامج، وكيفية استخدام الميزات التي يتيحها بجودة عالية، مع التركيز على انتقاء الألوان المناسبة وخاصة عند اختيار لون البشرة أثناء رسم الوجوه لتبدو أكثر واقعية في الرسم الالكتروني، ونقلت الورشة المشاركين إلى خطوة رسم وجوه الشخصيات ومراحلها من خلال الاستفادة من الصور الفوتوغرافية لإنتاج النسخ الرقمية، بالتركيز على التفاصيل البسيطة التي تظهر جماليات الصور.



واعتمدت المدربة على عرض نماذج وأعمال جاهزة من ألبوم رسوماتها المتنوعة لتعريف الأطفال على أشكال وموضوعات الفن الرقمي التي لا تقتصر على رسم الوجوه والشخصيات، وأدهشت المشاركين في الورشة برسم جزء من شعار مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.



وهدفت الورشة إلى تحفيز الأطفال الراغبين في تعلم الرسم الإلكتروني على استخدام البرامج الحديثة والاستفادة من خصائصها لتنفيذ رسوم إلكترونية رقمية نقلا عن صور فوتوغرافية، يمكن لبرنامج «بروكرييت» نسخ ملامحها وتلوينها لتتحول إلى رسوم إلكترونية، وفي المرحلة الاحترافية يمكن للفنان إبداع رسوماته الخاصة اعتمادا على مخيلته أو بمجرد النظر إلى صورة فوتوغرافية ومعرفة أبعادها ثم إعادة رسمها الكترونيا.