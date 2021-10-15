نظمت شركة نيكون، الشريك التعليمي للدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ورشتي عمل لتعريف المشاركين على عالم التصوير الفوتوغرافي، وذلك ضمن سلسلة الورش التي يقدمها المهرجان «عن بُعد».



وبدأت بورشة عنوانها «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» قدمتها خبيرة التصوير آريا شيترا، من «نادي نيكون لتعليم التصوير للأطفال»، وعرفت فيها المشاركين على أساسيات فن التصوير وأجزاء الكاميرا.



وبدأت شيترا الجلسة بقولها «الضوء عنصر أساسي في التصوير الفوتوغرافي، ولابد من فهم تكوينه حتى نتقن هذا الفن»، وبينت أن الإضاءة تستهدف ثلاثية النقاط، وتعتمد على ثلاثة مصادر منفصلة هي الضوء الأساسي والضوء الخلفي وضوء الملء، كما شرحت كيفية اختيار النقاط البارزة أو التركيز على الظلال ضمن الصورة.



وشرحت آريا للمبدعين الشباب الوظائف الأساسية للكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) إلى جانب إعدادات الكاميرا الثلاثة وهي سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وحساسية الكاميرا للضوء، واختتمت الجلسة بعرض قواعد التصوير الفوتوغرافي وهي قاعدة التثليث التي تعتمد على تقسيم الصورة إلى ثلاثة أجزاء طولية وعرضية، وقاعدة النسبة الذهبية وملء الإطار والخطوط القيادية والتأطير وغيرها.



ورشة الرسم بالضوء



وقدمت شيترا للأطفال ورشة حول الرسم بالضوء، تعرفوا خلالها على تقنيات DIY للأعمال اليدوية، إلى جانب عدد من النصائح والفنون التقنية لالتقاط صور فريدة باستخدام سرعة الغالق وفتحة العدسة لكاميرا DSLR.



وقالت المدربة «بعد ضبط سرعة الغالق على سرعة منخفضة، على سبيل المثال 30 ثانية، أو وضع الكاميرا في الوضع اليدوي أو وضع المصباح، وضبط فتحة العدسة عند 8 أو 10 وحساسية مستشعر الضوء على 100، قم بالتلويح بواسطة ضوء فلاش أو عصا متوهجة أو مصباح كهربائي أو حتى مصباح الهاتف المحمول لتعديل الصورة أثناء التقاط صورة بوضع التعريض الطويل».



وأضافت «يمكن للتقنيات البسيطة مثل تحريك الأضواء الصغيرة أو الشرارات أو حتى ضوء الهاتف المحمول حول الموضوع المراد تصويره، أثناء التصوير بالتعريض الطويل، أن تخلق تأثيرات تشبه الرسم بالضوء ما يضفي على الصور لمسة إبداعية فريدة».



وحول أهمية التعرف على مصدر الضوء، قالت شيترا «ابحث عن مصدر الضوء الطبيعي سواء ضمن البيئة الداخلية أو الخارجية، وضع الشيء الذي ترغب بتصويره أمامه والتقط الصورة، فمصدر الضوء والخلفية واللوح العاكس أدوات أساسية لالتقاط صور احترافية في الأماكن المغلقة»، مؤكدة على أن الصورة الجيدة لا تتطلب بالضرورة معدات مكلفة بل يمكن للورق الأبيض أن يحل محل الألواح البيضاء لتشكيل الخلفية كما يمكن استخدامها بمنزلة ألواح عاكس.



ويمكن للراغبين في مشاهدة الأفلام ومتابعة فعاليات المهرجان الدخول على الرابط التالي: www.siff.ae.