فتح مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن بعد، أمام الصغار نوافذ توعوية حول إجراءات السلامة في المنازل والأماكن العامة عبر رواية قصص مشوقة، وذلك خلال ورشتي عمل قدمتهما إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، في اليومين الرابع والخامس من فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان التي تختتم غدا الجمعة.



وتأتي الورشتان في إطار حرص إدارة سلامة الطفل على تنويع أساليبها وإجراءاتها التوعوية بعيدا عن التوجيه والإرشاد المباشر، والاستفادة من القصص لتعزيز الوعي بسلامة الأطفال وتعريف الصغار بأهمية سلامتهم بطريقة جذابة.



وحملت الورشة الأولى، عنوان «مسعود البطل» وهي عبارة عن قصة توعوية للكاتبة سحر نجا محفوظ ورسوم فادي فاضل، روتها ثريا المرزوقي من إدارة سلامة الطفل، بهدف تنمية حس الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال واتخاذ إجراءات السلامة في المنزل.



وتسرد القصة حكاية الطفل الذكي مسعود الذي لا يعصي أوامر والدته، ويحرص على شقيقته الصغرى وهي تلعب في المنزل ويحاول حمايتها من أي مصادر يمكن أن تهدد سلامتها، لتدرب القصة الأطفال على تنفيذ ستة إجراءات خاصة بالسلامة داخل المنزل هي، إغلاق النوافذ بإحكام، وإبعاد الطاولات والكراسي عن النوافذ، وإبعاد الأدوات الحادة عن الأرفف والأدراج السفلية في المطبخ، بالإضافة إلى إقفال الأدراج التي تحتوي على أدوات حادة، وكذلك إقفال باب المطبخ بشكل دائم، ومرافقة الصغار أثناء توجههم إلى اللعب.



أما الورشة الثانية فجاءت بعنوان «نزهة في السوق» وهي قصة للكاتبة صباح ديبي ورسوم فادي فاضل، قرأتها أمام المشاركين ثريا المرزوقي لتضيء من خلالها على إجراءات السلامة في الأماكن العامة، عبر رواية قصة سلحفاة «سلحوفة» تخرج مع صغيرتها «ميمونة» للتنزه في مهرجان للتسوق في المدينة، وتضل الصغيرة طريقها عن أمها.



واستهدفت القصة توعية الأطفال باتخاذ عدة إجراءات لتلافي ضياعهم في الأماكن المزدحمة منها عدم ابتعادهم عن الأسرة عند الذهاب في نزهة أو للتسوق، وعدم الذهاب مع أي شخص غريب.



وقدمت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي انطلقت في 10 الجاري تحت شعار «فكر سينما»، أكثر من 80 فيلما من 38 دولة عربية وأجنبية، منها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالميا، و35 فيلما يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و3 في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات، كما تضمنت 34 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام، قدمها أبرز المخرجين والمصورين العرب والأجانب الذين استضافهم المهرجان إلى جانب نخبة من المؤسسات العربية والعالمية المتخصصة بصناعة الأفلام.