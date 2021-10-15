يسعى بوروسيا دورتموند (15 نقطة) لاعتلاء صدارة الدوري الالماني لكرة القدم ولو مؤقتا عندما يستضيف ماينتس غدا ضمن مباريات المرحلة الثامنة من «البوندسليغا».



ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام باير ليفركوزن قبل لقائهما بعد غد (الأحد) في ذات المرحلة، فيما يتربص فرايبورغ (15 نقطة)، مفاجأة هذا الموسم، بالصعود إلى قمة الترتيب عندما يلتقي لايبزيغ غدا أيضا.



وتفتتح مباريات المرحلة اليوم، حيث يلتقي هوفنهايم مع كولون، فيما تستكمل المباريات غدا السبت بلقاءات آينتراخت فرانكفورت مع هيرتا برلين، ويونيون برلين مع فولفسبورغ، وغروتر فيورث مع بوخوم، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت.