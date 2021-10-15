رفض نجم التنس الإسباني رافاييل نادال الفائز بـ 20 لقبا في بطولات الـ «غراند سلام» الأربع الكبرى تحديد موعد زمني للعودة إلى الملاعب، مؤكدا أنه لن يعود إلا عندما يصبح جاهزا تماما.



وقال نادال خلال مؤتمر صحافي أمس: «أريد التعافي من هذه الإصابة بشكل جيد، لا أعرف متى سألعب مجددا، أعمل كثيرا كل يوم، أتبع خطة محددة مرفقة بخارطة طريق وأهداف واضحة للغاية».



وأردف: «لن أقول ما هي هذه الأهداف لأن هناك دائما أمورا لا يمكنني التحكم فيها بنسبة 100% ولكن لدي فكرة واضحة في ذهني عن أهدافي، واثق من أن هذه الأمور سيعقبها مسار إيجابي».



ولم يشارك نادال في البطولات منذ مطلع أغسطس الماضي عندما خسر أمام ليود هاريس في الدور الثالث لبطولة سيتي المفتوحة قبل انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة بسبب الإصابة في القدم.