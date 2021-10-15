أعلن نادي ساو باولو البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني المهاجم الدولي السابق هرنان كريسبو على خلفية تردي نتائج الفريق، وعين الحارس البرازيلي السابق روجيريو سيني خلفا له.

وكان كريسبو، البالغ 46 عاما، تسلم المهمات الفنية للفريق في فبراير الماضي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيادته مواطنه المتواضع نادي ديفنسا إي جوستيسيا للفوز بلقب مسابقة «سوداميريكانا».



وأشار النادي في بيان آخر الى إن أسطورة النادي سيني (48 عاما) وقع عقدا لتدريب الفريق حتى ديسمبر 2022.



وسجل سيني، الحارس السابق، خلال مسيرته 132 هدفا، منها 69 ركلة جزاء و61 ركلة حرة، وهدفا بعد كرة عرضية.