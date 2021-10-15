يستضيف ملعب «الأولمبيكو» مباراة مهمة ومثيرة يحل فيها انتر ميلان ضيفا ثقيلا على لاتسيو مساء غد السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.



ويدخـــل حامـــل اللقب «النيراتزوري» مباراة الغد وهو متواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب «الكالتشيو» برصيد 17 نقطة، بعدما جاء الفريق من انتصار مهم في الجولة السابقة على حساب ساسولو 2-1.



بينما في طرف المباراة الآخر صاحب الأرض والجمهور نادي لاتسيو يقبع حاليا في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بعدما جاء الفريق من خسارة قاسية في الجولة الماضية أمام بولونيا 0-3.



وتفتتح المرحلة غدا بلقاء سبيتزيا مع ساليرنيتانا، ويلتقي كذلك ميلان مع هيلاس فيرونا.



إسبانيا



تنطلق مساء غد مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني بإقامة لقاءين فقط، حيث يلتقي ليفانتي مع خيتافي، وريال سوسييداد مع مايوركا.