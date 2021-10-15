فاز نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ».



وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي أمس فوز صلاح بجائزة أفضل لاعبي «البريمييرليغ» لشهر سبتمبر الماضي، وفقا لتصويت الجماهير.



ويواصل صلاح تألقه مع «الريدز» هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف متساويا مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.



وسجل اللاعب المصري نصف حصيلته التهديفية في الدوري الإنجليزي خلال 3 مباريات الشهر الماضي، حيث هز شباك أندية كريستال بالاس، ليدز يونايتد وبرينتفورد.