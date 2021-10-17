قال القيادي في حركة «حماس» الفلسطينية خليل الحية إن الأسرى الإسرائيليين «لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية»، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.



وفيما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس على حسابها في «تليغرام» صورا لـ 4 أسرى إسرائيليين لديها، حذر الحية، الذي يشغل منصب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة في لقاء تلفزيوني على قناة «الأقصى» أمس «من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام».



وأضاف: «ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم».



وبخصوص التهدئة في قطاع غزة قال الحية إن «حقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان».



وشدد بالقول: «إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت».