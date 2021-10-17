التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في واشنطن، بحضور يوسف مانع العتيبة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأميركية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان انه جرى خلال اللقاء - الذي عقد امس - بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بحث وزير الخارجية الإماراتي ومستشار الأمن القومي الأميركي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الصديقين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية- الأميركية والتزام البلدين المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.



وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة، مضيفا: «نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما».