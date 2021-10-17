تترقب الأحزاب والتيارات السياسية في العراق الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أجريت الأحد الماضي، بعدما أعلن عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أمس اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهنداوي قوله إن «المفوضية العليا للانتخابات أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية»، لافتا إلى أن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني»، مؤكدا التزام المفوضية بإعلان النتائج النهائية في الأوقات المحددة بالقانون، مشيرا إلى أن هذه النتائج ستعلن قريبا جدا.



وأوضح الهنداوي أن «الحكومة والكتل السياسية داعمة بشكل كبير وقوي لعمل المفوضية وإجراءاتها، لكن غير الراضين عن عملها هم بعض الخاسرين بالانتخابات»، مضيفا أنه توجد طرق قانونية للشكوى والطعن بالنتائج.



في السياق ذاته، قال عضو الفريق الإعلامي بمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين»، مبينا أن «نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية».



وأغلقت مفوضية الانتخابات الخميس الماضي باب الاعتراضات على النتائج الأولية بعد مهلة استمرت ثلاثة أيام تسلمت خلالها 350 شكوى للنظر بها في غضون عشرة أيام بدأت أول من أمس.