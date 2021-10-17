كرَّمت اللجنة المنظمة لاحتفالية تكريم رواد الخليج 2021 تحت شعار «اللي ماله أول ماله تالي» بمملكة البحرين نخبة من الشخصيات الكويتية والخليجية نظير ما قدموه من خدمات في الأعمال الإنسانية والأدب والرياضة والصحافة والشعر والقيادة والسياسة.



كما كرَّمت اللجنة المنظمة في الحفل الذي أقيم مساء امس الأول عددا من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية والرياضية الكويتية، منهم الإعلامي علي الريس ورجل الأعمال جواد بوخمسين ورجل الأعمال إبراهيم البغلي.



من جانبه، أعرب الإعلامي علي الريس في تصريح لـ «كونا» عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على تكريم عدد كبير من الشخصيات الخليجية البارزة الذين خدموا أوطانهم وشعوبهم في مختلف المجالات.



وقال الريس ان هذا التكريم الذي حصل عليه جاء نتيجة للجهود المبذولة في مجال التلفزيون والإذاعة، مؤكدا انه «تكريم للكويت وشعبها المعطاء».



يذكر ان الهيئة العالمية لتبادل المعرفة الجهة المنظمة لحفل التكريم هي مؤسسة تعليمية غير ربحية أسست عام 2000 في الولايات المتحدة الأميركية لتكون بوتقة للأفكار الإبداعية في مجال التعليم في القرن الـ 21 وتضم مجموعة من الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والمؤسسات المهنية المعنية بالتعليم والبحث العلمي في عدد من الدول.