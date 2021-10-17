مريم بندق

أعلنت فعاليات اقتصادية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه ينتظر من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا اعتماد مزيد من التسهيلات والانفتاح الذي أصبح مستحقا على عدة أصعدة.

وقالت المصادر: ننتظر أن تبت اللجنة في فتح النظام الآلي لتجديد إقامات من بلغ 60 عاما لغير الكويتيين من حملة الشهادات الدراسية غير الجامعية، وأن تخفف اللجنة من الإجراءات المركزية على صعيد تصاريح العمل لاستقدام عمال المصانع، حيث ارتفعت الأجور لوجود نقص.

وأضافت: نأمل إقرار المزيد من الانفتاح على الحياة الطبيعية في ظل تحسن الوضع الوبائي وانخفاض نتائج المسحات اليومية، وأن يتم اعفاء المحصنين القادمين من الخارج من مسحة الـ «pcr» سواء المطلوبة قبل أو بعد الوصول والتخفيف من إجراءات حظر غير المطعمين على مستوى السماح لهم بدخول المطاعم والمجمعات الكبرى أو السفر للخارج مع اشتراط تقديم فحص «pcr» أسوة بالمدارس.

وردا على سؤال حول رفع السعة التشغيلية لمطار الكويت، أجابت مصادر أخرى بأن الطلب على السفر انخفض منذ 3 الجاري، وفي كل الأحوال نحن جاهزون إذا ارتأى مجلس الوزراء رفع أعداد القادمين إلى 10 آلاف راكب يوميا، لافتة إلى أن أعداد المغادرين لا سقف لها.