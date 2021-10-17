أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا رقم 85/أ لسنة 2021 بإشهار جمعية الخير الإنسانية جاء فيه:



مادة 1: تشهر جمعية الخير الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية الخير الإنسانية، ان وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية قامت بتسجيل جمعية الخير الإنسانية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة وذلك لنشر الوعي الديني والثقافي والفكر الوسطي والمعتدل في داخل وخارج الكويت وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتقديم المعونات للفقراء والمساكين والمحتاجين وتوزيع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات على مستحقيها داخل الكويت وخارجها وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية والعلاجية للفقراء والمنكوبين والمساهمة في سد حاجات المتضررين من الكوارث داخل الكويت وخارجها وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل والمحاضرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت، وتخضع جميع أهداف الجمعية الى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المختصة.



والمؤسسون للجمعية هم:



غانم سلمان غنيم عبدالله السالم.



براك عبدالمحسن محمد أكبر علي الحسيني.



رجعان عبدالله مزيد رجعان خلف الرجعان.



ثامر علي زيد سويد الدوخي الصانع.



عبدالله بندر حبيب الجمهور المطيري.



مرجاح محمد المرجاح البراك المطيري.



فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري.



بدر محمد فهاد هادي صمعان العجمي.



عبدالرحمن حمد محمد عبدالله العريمان.



مطلق مطير مجبل مطير الشريحة الرشيدي.



خالد جمعة سليمان خلف الخالدي.



سعد محمد نادر محمد سويد العجمي.



نايف علي دغيمان الهيب سالم العدواني.



فيصل سطم عواد حايف الشمري.



عبدالله علي عبدالله طاهر احمد.



ناصر فهد مانع عامر العجمي.



بدر ناصر حمد جابر الشمري.



ثامر حمدان مفرج سلاف الشمري.



عادل بتال مرجاح البراك المطيري.



حياة سيد يوسف سيد عبدالله سيد يوسف القلاف.



فرج مطلق محمد مطلق المرجي الرشيدي.



فهد مناور محسن دغيم مناور المطيري.



علي زياد عبدالرزاق جاسم جاسر الصفران.



سليمان صالح عبدالجليل يوسف الكندري.



عبدالرحمن احمد عبدالوهاب عبدالله الوهيب.



فهد عامر حمد عازب العجمي.



خالد عبدالكريم عثمان الدويسان.



سعد بدر سليمان محمد المطيري.



فهد عبدالله سرور الجرمان المطيري.



عبدالسلام عبدالعزيز منور هلال الضفيري.



عبدالرحمن عبدالله سرور الجرمان المطيري.



زياد عبدالرزاق جاسم جاسر الصفران.



مشعل حميد ظاهر الظفيري.



يوسف عبدالله الصالح الخزي.



محمد عادل محمود احمد العبدالغفور.



سالم بدر ناصر حسين عمران العنزي.



أمينة بدر ناصر حسين عمران العنزي.



اقبال علي حمد جبر العنزي.



بدر ناصر حسين عمران العنزي.



بندر سعد شلاح فراج سعد سوادة الحسيني.



هياء حمود حديجان الدوسري.



شيخة حمود فهيد.



حمود عرار حديجان الشبعان الدوسري.



عبدالله عرار حديجان الشبعان الدوسري.



ضاري وليد زيد زامل سعود الزامل.



وليد حمد صالح الحمد الوشمي.



حمد وليد حمد صالح الحمد الوشمي.



مساعد غنام علي حمدان الجمهور المطيري.



غنام فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري.



خالد غنام علي حمدان الجمهور المطيري.



سويس محمد نادر محمد سويد العجمي.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.