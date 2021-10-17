استقبل الشيخ مبارك العبدالله في القصر الأبيض ستيفن موبس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت .



وتمت خلال اللقاء الودي مناقشة الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين، خاصة الجوانب الاقتصادية منها. كما تم بحث فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الألمانية - الكويتية في كافة القطاعات ومنها مجالات الطاقة والإنشاء والصحة والتعليم والتدريب الفني.



وقال الشيخ مبارك العبدالله إن الفرصة مواتية لتحقيق تلك الطموحات التي تعزز الشراكة، وتوسع من الحضور الكويتي في هذه المحافل المهمة التي يتم من خلالها تأكيد متانة الاقتصاد الكويتي وتنوعه وامتداده في كل الاتجاهات خاصة مع الدول الكبرى، مما يؤكد الثقة العالمية بالاقتصاد الكويتي.



وأضــاف الشيخ مبارك العبــدلله أن المكانــــــة الاقتصاديــة للكويـــت وسياسة حكومتها القائمة على التوازن تجعل التأسيس وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مميزة بين الدولتين الصديقتين.



من ناحيته، أكد ستيفن موبس، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الكويت لاسيما الاقتصادية منها، مضيفا «ان الاستقرار والموقع الجغرافي للكويت وسياستها المتوازنة يحفز على تشجيع الشركات الألمانية على مزيد من الاستثمار في الكويت لأننا نعتبر الكويت أساسا مهما في نمو المنطقة، كما ان الكويت كانت سباقة بالاستثمار في السوق الألمانية المستقرة والمستدامة»، وتم في ختام اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.