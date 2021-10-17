قام المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بزيارة إلى مدينة الكويت لحلبة السيارات بمنطقة عريفجان.



وقد أثنى الشيخ فيصل الحمود على رئيس وأعضاء الفريق المشرف على حلبة السيارات وعلى الجهود الكبيرة المبذولة من الشباب الكويتي في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو في توفير كل الدعم والسبل في تسهيل وتذليل كل العقبات وتوفير الإمكانيات لهم لاحتوائهم وتفريغ طاقاتهم المميزة على جميع مضامير حلبات السيارات السبع الموجودة بالحلبة، مؤكدا أن هذه المدنية فاتحة أبوابها للجميع دون استثناء للشباب الكويتي لممارسة هواياتهم المفضلة لتحقيق الوجه الحضاري المشرق للكويت، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.