وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي جاء كالتالي:



نمى إلى علمي أن إدارة الطيران المدني زودت بعض الجهات التجارية (المراكز الطبية الخاصة مثلا) ببيانات المسافرين القادمين إلى مطار الكويت، الأمر الذي ـ إن صح ـ يعد انتهاكا صارخا لخصوصية الأفراد وحريتهم الشخصية وحق إقامتهم وتنقلهم وحرية المراسلة وفقا لما جاء في المواد 30 و31 و39 من الدستور.



لذا يـرجـى إفـادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما صحة الخبر الوارد في ديباجة السؤال؟ وإذا كان الخبر صحيحا فما السند القانوني الذي استندت إليه الجهة المعنية عند تزويدها المراكز الخاصة ببيانات المسافرين؟



2 ـ هل تبلغ أي جهات أخرى ببيانات القادمين من السفر في مطار الكويت من الطيران المدني غير وزارة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الجهات وما سبب تزويدها ببيانات الأفراد الشخصية؟ وهل استؤذن الأفراد لتزويد هذه الجهات ببياناتهم الشخصية؟



3 ـ هل تتعامل «الطيران المدني» مع مراكز خاصة معينة لإجراء مسحات كوفيد-19 للعائدين من السفر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل طرحت مناقصة علنية لتلك المراكز؟ مع إفادتي بأسماء المراكز الصحية كافة التي تتعامل معها «الطيران المدني» والمخاطبات والعقود الموقعة معها كافة.