وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، ونص السؤال على ما يلي: فيما يخص كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (بنين) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (بنات) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (فرع الجهراء) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.