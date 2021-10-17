قال النائب د.عبدالله الطريجي إنه بجانب دور مجلس الأمة التشريعي والرقابي، فإن للمجلس دورا آخر وهو البحث عن أسباب المشكلات التي توجد في الساحة الكويتية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية أو الرياضية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها وحل تلك المشكلات.



وأضاف الطريجي في تصريح صحافي، أنه بهذا الصدد يقيم مجلس الأمة وبرعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤتمرا بعنوان «سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف».



وأوضح الطريجي أن المؤتمر سيقام يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، لافتا إلى أن المؤتمر يرتكز إلى 4 محاور.



وبين أن أول هذه المحاور والذي سوف يتم تناوله في اليوم الأول، هو استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، مضيفا أن المحور الثاني يتعلق باللجنة الأولمبية الكويتية.



وذكر الطريجي أنه في اليوم الثاني ستتم مناقشة محورين هما تطوير الأندية والاتحادات الرياضية إلى جانب محور الإعلام الرياضي.



وقال الطريجي إن المؤتمر يضم كوكبة من المتحدثين في الشأن الرياضي يتقدمهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب مدير الهيئة ومستشار وزير الشباب محمود أبل.



وأضاف الطريجي انه ضمن المتحدثين في المؤتمر رئيس اللجنة الأوليمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الكويتية علي المري ورئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، بالإضافة إلى عدد من رؤساء بعض الأندية الرياضية وبعض الإعلاميين الرياضيين.



ويأمل د.الطريجي أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه من حيث الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع المستوى الرياضي الكويتي وبحث السبل والحلول الناجعة والخروج بالتوصيات التي من شأنها عودة الشأن الرياضي الكويتي إلى سابق عهده الرائد.