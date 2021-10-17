«المرابي النصاب» استخدم وثيقة تركها المواطن معه في شكوى كيدية وسجل بحقه قضية



عبدالله قنيص



في قضية تشبه أحداثها أفلام الأكشن والإثارة الأميركية سقط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية في قبضة رجال المباحث في قضية «ربا فاحش» بعدما أوقع مواطنا في فخ التعامل بالربا ثم تقدم بشكوى تسببت في منعه من السفر.



وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن «البدون» عرض خدماته على المواطن ليساعده في «تكييش» قرضه بأحد البنوك حتى يتمكن المواطن من الحصول على قرض جديد يخرج به من ضائقة مالية حلت به.



وأضاف: كان عرض «البدون» متمثلا في تقديم المال اللازم على أن يرده المواطن بفائدة تقترب من 30% من المبلغ، وهو ما تم بالفعل بعد أن حصل منه على «إقرار دين».



وتابع: لكن «البدون» عندما حصل على المال والفائدة لم يسلم «إقرار الدين» للمواطن، وهو ما يبدو أن المقترض تغاضى عنه بحسن نية، فما كان من المقرض بالربا إلا أن تقدم بشكوى إلى المخفر يطالب فيها بتحصيل أمواله المذكورة في الإقرار ليسجل ضده قضية «نصب واحتيال».



وأوضح المصدر أن القضية المسجلة بحق المواطن تسببت في وضع «منع سفر» بحقه، وهو ما اكتشفه بالمصادفة لدى محاولته مغادرة البلاد، حتى تبدأ رحلته لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من «نصب واحتيال».



المواطن روى في التحقيقات ما كان من تسديده للمبلغ المذكور، وهو ما أثبتت صحته تسجيلات كاميرات المراقبة في أحد المواقع، ليتم عكس القضية المسجلة إلى «ربا فاحش» بحق «البدون»، قبل أن يتم احتجازه في مخفر سلوى تمهيدا لتحويله إلى التحقيق معه.